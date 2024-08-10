ВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА

Врач-кардиолог МОКМЦ Максим Березин родился в Заполярье в семье врачей: папа – онколог, мама – педиатр. После школы Максим поступил сразу в два высших учебных заведения. Мог изучать информационные системы в экономике. Однако выбор всё же пал на медицину.

Долгое время наш герой работал в Иваново. А в 2021 году Максим Березин вместе с семьёй переехал в Мурманск. Во-первых, здесь родина, во-вторых, условия для врачей гораздо лучше. И дело не только в зарплате. Например, при переезде Максим получил единоразовую социальную выплату, а затем - выплату на приобретение квартиры. Она компенсировала 50 процентов затрат на жильё. А ещё на Севере длинный отпуск.

Кроме того, стоит отметить, что меры поддержки медицинских работников были введены в регионе по поручению губернатора и в рамках плана «На Севере – жить».