День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.24 17:20
ВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
Врач-кардиолог МОКМЦ Максим Березин родился в Заполярье в семье врачей: папа – онколог, мама – педиатр. После школы Максим поступил сразу в два высших учебных заведения. Мог изучать информационные системы в экономике. Однако выбор всё же пал на медицину.
Долгое время наш герой работал в Иваново. А в 2021 году Максим Березин вместе с семьёй переехал в Мурманск. Во-первых, здесь родина, во-вторых, условия для врачей гораздо лучше. И дело не только в зарплате. Например, при переезде Максим получил единоразовую социальную выплату, а затем - выплату на приобретение квартиры. Она компенсировала 50 процентов затрат на жильё. А ещё на Севере длинный отпуск.
Кроме того, стоит отметить, что меры поддержки медицинских работников были введены в регионе по поручению губернатора и в рамках плана «На Севере – жить».
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Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
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