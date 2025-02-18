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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.25 19:30

«Вернуть душу в психологию»: в МАУ состоялось научно-образовательное мероприятие «Становление и развитие личности в эпоху перемен»

Студенты встретились с известными психологами МГУ, чтобы обсудить сложный вопрос о том, какую роль в науке играет душа.

«Психология» в переводе с древнегреческого «наука о душе». Как можно изучить душу и как она связана с личностью и психикой? С этой темой на образовательную встречу в Мурманский арктический университет были приглашены специалисты с мировым именем, один из них - Борис Братусь. 

Ольга Тузова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики МАУ: «Борис Сергеевич был учеником, проводил научную работу под руководством Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева. В психологии эти имена значат очень многое…Сам Борис Сергеевич прошёл длинный профессиональный путь».

Тема вызвала большой интерес не только у студентов университета. Послушать лекцию доктора наук и задать свои вопросы пришли 160 человек.

Александр Апанасенко, председатель Мурманской региональной общественной организации «Пробуждение»: «Здесь представители комитета по молодёжной политике, МАУ, представители УФСИН, студенты…Мы будем говорить уже о комплексном подходе и решении задач, не только связанных с программой «Пробуждения» и реабилитацией, но и с психологией личности и пониманием, что такое душа».

Мария Моховикова, студентка МАУ: «Когда я узнала, какой человек к нам приезжает, то поняла, что точно должна быть на лекции и соприкоснуться с живой легендой. Заранее прочитав его труды и подготовив вопросы, я просто не могла пропустить такое мероприятие».

Борис Сергеевич отмечает, что духовность – это не только религиозное понимание. А «дух» или «душа» - неотъемлемая часть личности и психики человека.

Борис Братусь, доктор психологических наук, заслуженный профессор факультета психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова: «Современная психология занимается скорее психикой, психическими процессами, но не душой. И вот об этом я и буду говорить. О тех путях, которые возможны, для того чтобы, с одной стороны, вернуть душу в психологию, а с другой стороны, чтобы она оставалась научной, а не просто, например, религией или художественной литературой».

Те, кто не сумел попасть на лекцию Бориса Братуся, может найти его выступления на просторах интернета. Конечно, там с автором пообщаться не получиться, но сформировать представление о его работах и, в том числе, так называемой христианской психологии – можно.

 

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