Вернуть на историческое место памятник защитникам Заполярья

А сделать это в текущем году планирует Константин Добровольский. Найденный разрушенным в Долине Славы монумент отреставрирован и практически готов к установке.

При выполнении поисковых работ в Долине Славы около 10 лет назад были найдены части монумента. Обратившись к архивным данным, добровольцы выяснили, что им удалось обнаружить памятник павшим защитникам Заполярья, установленный в 1956 году. А вот когда и по каким причинам каменные бойцы были разрушены, до сих пор не ясно.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Когда ребята брали песок для отмостков, наткнулись на руку. Начали копать, откопали в огромной воронке этот памятник. Много было мыслей: кто его разбил, с какой целью».

Было принято решение восстановить скульптуру в изначальном виде с минимальными отличиями. Это два воина общей высотой 2 метра 50 см, один из которых моряк с флагом в руках, второй боец - солдат в пилотке и с винтовкой в руке. В этом году председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский планирует вернуть монумент на законное место – на одну из сопок Долины Славы. Он проделал много работы, в том числе творческой: с нуля осваивал азы скульптуры, чтобы восстановить черты лиц воинов.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «Мы нашли это всё, сделали. Показывал фотографию лица: разбито всё было, чтобы пилотку вылепить, используем макет. Полностью всё: лицо, уши, губы… Сложная работа, но мы её сделали».

На днях завершат работы и по созданию металлического каркаса для памятника. В этом деле Добровольскому помог десятый судоремонтный завод. Монумент погибшим защитникам советского Заполярья – это 75-я работа полярнинского поисковика. Была мысль установить его в городе воинской славы, но идею оставили, всё же на линии обороны он будет уместнее.

Константин Добровольский, председатель координационного совета поисковых отрядов Мурманской области: «На сегодняшний день ещё столько чёрных пятен в истории Кольского Заполярья, что ещё работать, и работать, и работать».

Все расходы Добровольский взял лично на себя. В весенне-летний период Константин Алексеевич с группой единомышленников планирует приступить к расчистке территории и заливке основания и опор для постамента. Добровольский выразил огромную надежду на то, что удастся в этом году возродить традицию проведения фестиваля «На безымянной высоте» непосредственно в Долине Славы, а в рамках события организовать и церемонию открытия скульптурной композиции.