Вернуть здоровье большему числу северян

COVID-19, так уж вышло, стал главной темой уходящего года. Врачи, борющиеся с коронавирусом стали героями. Но сегодня, в канун Нового года, нужно вспомнить и про тех, кто всё это время продолжал бороться с другими, не менее серьёзными заболеваниями.

Весь мир безоговорочно признал, что главные герои уходящего года — это врачи. Именно медицинским работникам пришлось забыть про сон и свои семьи и оказывать помощь пациентам, которые так в ней нуждаются.

Юлия Короткая, временно исполняющая обязанности первого заведующего первым нейрохирургическим отделением: «Многие из наших докторов ушли работать в ковидный госпиталь. Очень много докторов, практически все, переболели вирусной инфекцией. Работа больше напоминала, так сказать, военно-полевые условия, потому что каждый день ты выходишь на работу и предполагаешь, что кто-то из докторов, кто-то из медсестёр, из санитарочек заболеет, его нужно замещать».

На передовую борьбы с пандемией бросили практически все силы, но были и те, кто остался в «тылу», продолжая помогать людям с другими, не менее серьёзными заболеваниями.

Арам Манучаров, заместитель главного врача по хирургической помощи: «Экстренная помощь вообще не останавливается в областной больнице, экстренная помощь всех видов оказывается. А плановая, если взять просто цифры – около 16 тысяч операций выполнено в областной больнице, из них плановых более 12 тысяч».

Антона Чернова прооперировали несколько дней назад. Чувствует мужчина себя хорошо, уже собирается домой. Признается, что проблемы со спиной тревожили давно, но, когда начала сильно болеть рука, понял, что пора идти к врачам.

Антон Чернов, пациент: «Они пытались понять, что происходит. Потом поняли, отправили меня на МРТ. Я съездил на МРТ и буквально один-два дня и мне уже направление выписали сюда. Я приехал, день готовился, день оперировался и вот два дня сейчас отхожу».

Мужчине помогли врачи-нейрохирурги. Они удалили межпозвоночную грыжу, мучившую пациента. Чтобы ни случилось, работа нейрохирургов, не должна прекращаться ни на минуту.

Андрей Панаськов, заведующий отделением, врач-нейрохирург: «Специфика нашей работы в том, что пациенты даже с плановой патологией, порой, не могут ждать, потому что это жалобы на очень интенсивные боли, боли в позвоночнике, боли в ногах. Пациенты с онкологическими заболеваниями тоже ждать не могут».

И даже в новогоднюю ночь врачи будут продолжать работать, чтобы как можно больше людей оставались здоровыми.