40 полицейских из различных подразделений УМВД России по Мурманской области отправились в командировку для несения службы на территории Республики Ингушетия.

Для несения службы в трудных условиях все сотрудники предварительно прошли боевую и психологическую подготовку. Перед отправлением состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов и их снаряжение. Полицейские получили краткий инструктаж и информацию об оперативной обстановке.

По сложившейся традиции руководителю отряда вручили два флага – Российской Федерации и Мурманской области.

Начальник МВД России по Мурманской области Игорь Баталов в напутственном слове отметил, что сотрудники должны чётко и беспрекословно выполнять поставленные перед ними задачи по обеспечению правопорядка, а также поставил перед ними самую главную и основную задачу – вернуться живыми, здоровыми и в том же составе.

На железнодорожный перрон проводить своих родных пришли родственники, друзья и коллеги бойцов, которые со слезами на глазах провожали их в эту неспокойную командировку на полгода.

Полицейские едут на смену своим коллегам, которые отправились в тот же регион ещё в начале августа прошлого года.

Прибытие в Заполярье предыдущего состава сводного отряда полиции планируется на начало февраля.