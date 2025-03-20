Верных и заботливых жён чествовали в ЗАТО Александровск в День моряка-подводника

Знак отличия «Жена подводника» вручали жёнам моряков, состоящим в браке более 10 лет.

За годы ожидания на берегу: в ЗАТО Александровск награды в связи с профессиональным праздником моряка-подводника получили не только военнослужащие Кольской флотилии, но и их верные супруги.

Знак отличия «Жена подводника» вручали жёнам моряков, состоящим в браке более 10 лет.

Наталья Соловьёва, жена подводника Кольской флотилии РС СФ, г. Полярный: «Сложно, сначала было очень сложно. Потом привыкаешь. Но папа должен быть, для детей это важно. Держимся, помогаем друг другу».

Одну из наград - знак отличия «Жена подводника» - за надёжный тыл и крепкий союз длиною вот уже почти 17 лет вручили и Наталье Соловьевой, которая растит в счастливом браке троих детей.

Так же в этот день на территории флотилии состоялись праздничные событии, руководство отметило отличившихся в службе военнослужащих.

Анонсировало командование и скорое пополнение бригады новыми подводными крейсерами.