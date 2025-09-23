День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.25 20:00
Вероника Симоненко, старший помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска: о правовом регулировании продажи алкогольной продукции
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
