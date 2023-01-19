Вероника Вологжанникова, художник, член Союза художников России: о необычной выставке «Опыт»

Наука и искусство объединились и получилась выставка «Опыт». Её авторы - две сестры: художница Вероника Вологжанникова и кандидат биологических наук Алиса Вологжанникова. Выставка проходила в Центре современного искусства «21А» и собрала более трёхсот человек.

Как пришла идея объединить два направления? Две сестры, как были распределены роли между ними? К какому направлению в искусстве относится их выставка? Почему в работах на выставке представлено много рыб? Какие отзывы были по их работам? На эти и многие другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» ответит Вероника Вологжанникова, художник, член Союза художников России.