Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий: о «Школе ледового скульптора»

Конкурс снежных и ледовых скульптур на Международном зимнем фестивале «Гиперборея» в 2026 году пройдёт в 25-й раз. Сроки уже определены - с 3 по 7 февраля лучшие скульпторы страны будут воплощать свои невероятные замыслы к всеобщему восторгу зрителей.

Сначала они выступят в Петрозаводске как педагоги на проекте «Школа ледового скульптора», где будут делиться секретами мастерства. А затем примут участие в легендарном фестивале «Гиперборея», чтобы самим вступить в конкурсную борьбу и создать новое произведение.

Конкурс снежных и ледовых скульптур на Международном зимнем фестивале «Гиперборея» в 2026 году пройдёт в 25-й раз. Сроки уже определены - с 3 по 7 февраля лучшие скульпторы страны будут воплощать свои невероятные замыслы к всеобщему восторгу зрителей.

В течение нескольких дней профессионалы своего дела будут обучать и участников основам ледовой скульптуры, раскрывать секреты этого нелегкого, но безумно красивого ремесла.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Дмитрий Вячеславович Новицкий и Вероника Андреевна Вологжанникова, преподаватели Детской художественной школы Мурманска, рассказывают о том, как они помогают юным скульпторам в разработке эскизов, какие правила безопасности необходимо соблюдать при работе со льдом и снегом, какие замыслы они готовы реализовать на фестивале «Гиперборея».