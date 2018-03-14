ЗНАКИ: Небесные часы показывают нам расписание событийВесна идёт - вводится временное ограничение по весу для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»14.03.18 19:30

«Вершинам созвучное имя» - состоялась презентация новой книги Валерия Берлина, рассказывающей о жизни Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского

В областной научной библиотеке прошла презентация новой книги Валерия Берлина, рассказывающей о жизни Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского.

В новой книге «Вершинам созвучное имя» автора Валерия Берлина подробно рассказана жизнь русского  натуралиста, доктора биологических наук, одного из основателей Лапландского заповедника, внука знаменитого исследователя и первопроходца Петра Семёнова-Тян-Шанского.

Эта книга - один из этапных проектов Лапландского заповедника, самый подробный и масштабный труд, посвященный всей жизни Олега Семенова-Тян-Шанского, который не только стоял у истоков создания Лапландского заповедника, но и внёс значительный вклад в его восстановление после Великой Отечественной войны.

Книга написана по инициативе автора, журналиста Валерия Берлина и увидела свет благодаря поддержке Кольской ГМК.

- Изначально книга была выпущена в 1991 году в виде брошюры. В настоящее время она дополнена материалами из дневников Крепса, Семенова-Тян-Шанского. Она рассказывает обо всех этапах жизни Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского, - поясняет Наталья Мулыкина, и.о. директора Лапландского заповедника. - Он отдал заповеднику 60 лет. Жил непосредственно в Чунозерской усадьбе.

Работа по выпуску книги была организована в 2017 году Лапландским заповедником в рамках взаимодействия с Кольской ГМК, а уже в 2018 году, к 110-ти летию Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского, она увидела свет.

Издание имеет большую ценность для всех, кто интересуется историей Кольского Заполярья, для образовательных учреждений, как пособие для изучения родного края. Подробная история жизни русского натуралиста иллюстрирована фотографиями разных лет.

По словам представителей заповедника, этот труд послужит хорошим фундаментом для просветительской работы, которая традиционно ведётся в заповеднике.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 547 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 38 копеек-PRO ЭнергетикуБывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика