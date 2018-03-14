«Вершинам созвучное имя» - состоялась презентация новой книги Валерия Берлина, рассказывающей о жизни Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского

В областной научной библиотеке прошла презентация новой книги Валерия Берлина, рассказывающей о жизни Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского.

В новой книге «Вершинам созвучное имя» автора Валерия Берлина подробно рассказана жизнь русского натуралиста, доктора биологических наук, одного из основателей Лапландского заповедника, внука знаменитого исследователя и первопроходца Петра Семёнова-Тян-Шанского.

Эта книга - один из этапных проектов Лапландского заповедника, самый подробный и масштабный труд, посвященный всей жизни Олега Семенова-Тян-Шанского, который не только стоял у истоков создания Лапландского заповедника, но и внёс значительный вклад в его восстановление после Великой Отечественной войны.

Книга написана по инициативе автора, журналиста Валерия Берлина и увидела свет благодаря поддержке Кольской ГМК.

- Изначально книга была выпущена в 1991 году в виде брошюры. В настоящее время она дополнена материалами из дневников Крепса, Семенова-Тян-Шанского. Она рассказывает обо всех этапах жизни Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского, - поясняет Наталья Мулыкина, и.о. директора Лапландского заповедника. - Он отдал заповеднику 60 лет. Жил непосредственно в Чунозерской усадьбе.

Работа по выпуску книги была организована в 2017 году Лапландским заповедником в рамках взаимодействия с Кольской ГМК, а уже в 2018 году, к 110-ти летию Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского, она увидела свет.

Издание имеет большую ценность для всех, кто интересуется историей Кольского Заполярья, для образовательных учреждений, как пособие для изучения родного края. Подробная история жизни русского натуралиста иллюстрирована фотографиями разных лет.

По словам представителей заповедника, этот труд послужит хорошим фундаментом для просветительской работы, которая традиционно ведётся в заповеднике.