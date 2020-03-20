Версия сенатора Татьяны Кусайко о происхождения коронавируса не понравилась конспирологам

Коронавирус - искусственный и был выращен в лаборатории США, об этом неоднократно заявлял микробиолог Игорь Никулин. С таким мнением категорически не согласна Татьяна Кусайко - сенатор от Мурманской области в Совете Федерации. Она уверена, что вирус имеет очевидное природное происхождение, которое можно научно обосновать.

Скорее всего, такая версия не понравится любителям конспирологии.

Сейчас врачи рекомендуют сосредоточиться на мерах профилактики, а не на теориях заговора, которые возникают вокруг пандемии. К тому же, по сообщениям федеральных СМИ, российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса, а в научном центре «Вектор» в Новосибирске на лабораторных животных уже проходят испытания вакцины.

Татьяна Кусайко, член комитета Совета Федерации по социальной политике: «Я могу сказать, что медицина - наука доказательная. Те научные разработки, которые существуют, они позволяют говорить о природном происхождении вируса. И вирус сейчас мутировал и имеет такую клиническую картину и серьёзные осложнения».