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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.23 19:30

Вертолёт не дотянул 3 километра до посадочной площадки. На борту были 9 человек

Под Ловозером произошло серьёзное ЧП. Крушение потерпел вертолёт компании «Вологодские Авиалинии», который совершал пассажирский рейс между Краснощельем и Ловозером. На борту были 9 человек. 3 из них - члены экипажа винтокрылой машины. Остальные - пассажиры, одним из которых был ребёнок.

Жертв во время крушения удалось избежать. Погибших нет. Но несколько человек пострадали, некоторые получили серьёзные травмы.

До посадочной площадки в Ловозере вертолёт не дотянул 3 километра, произвёл жёсткую посадку, разломился и опрокинулся. К месту были стянуты экстренные службы, которые начали оказывать пострадавшим помощь.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень чётко отработали и спасатели, и медицинские работники. Все - и пассажиры, и члены экипажа эвакуированы с места этой жёсткой посадки. Им оказывается необходимая медпомощь. По словам медиков, угрозы для жизни нет. Ещё раз хочу сказать спасибо за оперативные действия всем нашим экстренным службам. И спасателям, и медицинским работникам».

Компания «Вологодские Авиалинии» занимается авиаперевозками жителей из отдалённых посёлков Ловозерского района на большую землю и уже мелькала в эфирах нашего телеканала. Но, далеко не с позитивными инфоповодами. В декабре 2021 года на телеканале «Арктик-ТВ» выходил большой специальный репортаж «Аэродром на полянке». В нём мы рассказывали, что условия на этом, с позволения сказать, аэродроме весьма далеки от идеала. Там на тот момент не было буквально ничего, даже сторожа. Наш корреспондент тогда беспрепятственно прошёл на взлётное поле и записал стэндап рядом с топливной цистерной. Что уже ярко демонстрирует уровень безопасности.

Более того, условия в выбранном месте для полётов совсем не подходили. Как нам сообщали, здесь постоянные туманы затрудняют процесс навигации и посадки винтокрылых машин.

Похожий по условиям аэродром на тот момент «Вологодские авиалинии» эксплуатировали и в Умбе. Там, как мы сообщали в спецрепе, со слов одного из пилотов, заходить на посадку приходится строго вертикально на небольшой клочок земли. А людей высаживают прямо в лес.

В нашем журналистском расследовании мы пришли к выводу, что такие условия для работы авиапредприятия небезопасны и рано или поздно могут привести к катастрофе. К сожалению, наши слова на тот момент не услышали. С момента выхода специального репортажа миновало чуть более года и вот, первое ЧП. По стечению обстоятельств, без погибших.

Как сообщают следователи Мурманского следственного отдела на транспорте, они завели уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Надеемся, что в его рамках проверят, в том числе вопросы обслуживания техники и безопасность эксплуатации аэродромов «Вологодских авиалиний» в Мурманской области.

 

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