Вертолётчики Северного флота выполнили полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

В полётах были задействованы шесть противолодочных вертолётов Ка-27. Экипажи совершенствовали навыки пилотирования на различных высотах над сушей и морем. Лётчики совершенствовали навыки пилотирования на различных высотах и выполнили полётные задания.

Также экипажи отработали комплекс по визуальному, радиолокационному и магнитометрическому поиску подводных лодок с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции.

Полётам предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов.