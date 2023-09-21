Вертолетчики тоже не сидели без дела

Экипажи воздушных судов отработали взаимодействие с силами флота.

Прежде всего с одной из атомных подводных лодок в акватории Баренцева моря. Сблизившись с кораблем, при помощи спуско-подъемного устройства на борт субмарины был спущен один из членов экипажа вертолета-спасателя, который осуществил условную передачу медицинского груза. Работать экипажам вертолётов Ка-27ПС Северного-флота приходилось в непростых метеорологических условиях. Так же они отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.