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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.25 19:30

Верующие Полярного готовятся к Великому посту: епископ Североморский и Умбский вручил Свято-Крестовскую икону Богородицы

Воскресную службу в храме Николая чудотворца города воинской славы возглавил Владыка Тарасий.

Архиерейские службы – это важное событие для прихожан, тем более что прошла одна из них накануне начала Великого поста.

Кроме того, епископ Североморский и Умбский вручил Свято-Крестовскую икону Богородицы, которая до 23 февраля будет находиться в храме Полярного.

Две недели до начала Великого поста. К этому событию верующие начинают готовиться почти за месяц. Связано это, в первую очередь, с традициями, уходящими вглубь времён, когда к исходу зимы истощались не только запасы пищи и людского терпения.

Сергий Мищенко, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца, г. Полярный: «Великий пост – это духовная весна. Весна тоже не приходит по календарю: она приходит с приготовлением природы, постепенно всё оживает. И вот мы с вами должны «ожить» во время Великого поста».

Пост – о пище духовной. Пока тело голодает, дух питается. Это время, когда стоит посвятить себя молитвам.

Например, прихожанка Яна Рябова к событию готовит и своих троих малышей.

Яна Рябова, прихожанка храма Святителя Николая Чудотворца, г. Полярный: «Главное-то не в пище, а внутри очищение, души своей. С божией помощью будем поститься, молиться».

Сергий Мищенко, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца, г. Полярный: «Я всем очень советую первые четыре дня Великого поста находиться в храме – будет читаться канон Андрея Критского, святой канон. Это светлые вечера».

Божественную литургию возглавил епископ Североморский и Умбский Тарасий. Для прихода его участие знаменательное событие и довольно редкое. Приходов у священнослужителя немало.

Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Это обязанность правящего архиерея – ездить и совершать богослужения, проповедовать и наблюдать за жизнью приходов, помогать и советом, и действием. Взаимодействовать также с властями с городскими и со всеми властями городов и Северного флота ради укрепления нравственных ценностей. Задача архиерея – это проповедовать слово Божие».

Епископ Тарасий в этом году вошёл в состав Общественной палаты 8-го созыва, за его назначением стоит глава региона. Такое решение, уверен владыка, поможет ему понять и иные сферы общественной жизни в Заполярье, действовать сообща с народом и властью.

Тарасий, епископ Североморский и Умбский: «Конечно, у нас нет властных рычагов, но я, думаю, что слово общественности будет услышано властью».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «И вера пронизывает все сферы жизни. Без этого связующего звена (присутствия Владыки в Общественной палате, без представителей священнослужителей) есть и другие представители организаций, близких к церкви. Я считаю, что это сегодня необходимо».

Во время службы владыка Тарасий вручил отцу Сергию, как главе прихода, икону Свято Крестовской богородицы. Эта икона была написана в Буденновске в память о чудесном явлении Божией Матери во время захвата больницы террористами 18 июня 1995 года. В этом году исполняется тридцать лет с момента трагического события.

Образ будет находиться в храме Святителя Николая Чудотворца до 23 февраля, после чего отправится в приход святого Георгия Победоносца в Снежногорск.

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