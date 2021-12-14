Верующие военнослужащие Североморского гарнизона приняли участие в молебне

Он состоялся в День памяти небесного покровителя Военно-морского флота России святого апостола Андрея Первозванного.

Службу провели утром в Североморском Свято-Андреевском морском кафедральном соборе. Ее вёл епископ Тарасий.

После молебна военные моряки прошли крёстным ходом вокруг храма. Под звон колоколов и песнопения они пронесли ковчег с мощами святых Андрея Первозванного, Николая Чудотворца и Фёдора Ушакова.

В завершении владыка благословил православных верующих и окропил их святой водой.