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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.19 19:30

Весёлая пора для детей и взрослых

В ЗАТО Александровск продолжаются праздничные мероприятия. В городском Центре Культуры  Полярного юных александровцев, достигших значительных успехов в учёбе и внеурочной деятельности, поздравили с наступающими Новым годом.

Шуршащие обёрток от конфет, разноцветные хлопушки и волшебные спектакли – всё это Новый год. В большом ЗАТО сезон праздничных  представлений продолжается. Например, в Полярном состоялась премьера спектакля «Тайна новогодней снежинки». А Дедушка Мороз приготовил для самых успешных школьников сюрприз.  «Четыреста новогодних подарков будет вручено лучшим по итогам учебы, успешным в спорте и творчестве», - обещает александровский Дед Мороз.

Каждый год коллективы театров стараются удивить зрителя новыми постановками. Режиссёр Ирина Сергеева при выборе сказочного сюжета для спектакля опиралась сразу на несколько факторов: образ главного героя, которого раскрывает выпускница театра, возможность задействовать всех актеров и, конечно, аксиому любой новогодней истории – добро должно победить.

Ирина Сергеева, режиссёр самодеятельных драматических театров «Мотес» и «Софитум», г. Полярный: «Здесь Баба Яга станет добрее до следующего года. Ей подарили подарок, она отступила от попыток снежинку ловить. Но на следующий год она снова будет ловить снежинку, чтобы все её желания исполнились».

По стопам Георгия Милляра пошёл и артист театра «Софитум» Алексей Шевчук. В новогоднем спектакле роль Бабы Яги досталась именно ему. Зрители таким персонажем остались довольны.

Алексей Шевчук, актёр образцового самодеятельного коллектива драматический театра «Софитум»: «Театр - есть театр, здесь роли не выбирают. Вот я и вживался потихоньку. Сначала давалось не очень, так как герой отрицательный, а я по своему мировоззрению больше положительный герой. Но потом я прочувствовал эту старушечью харизму, и всё удалось значительно легче».

По сложившейся традиции, работники культуры стараются охватить различные категории жителей большого ЗАТО: детей и взрослых, пожилых и людей с особенностями здоровья.

Светлана Кузнецова, начальник Управления культуры, спорта и молодёжной политики ЗАТО Александровск: «Учреждения культуры подготовили для вас разнообразные программу для всех возрастов и категорий наших жителей. Приглашаем вас на наши спектакли и тематические программы. Разрешите поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого наилучшего, исполнения желаний и весёлого Нового года».

Череда праздничных театральных событий  продолжится и в первых числах января, для тех, кто не успел посмотреть хотя бы один добрый сказочный спектакль  в уходящем году.

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Евгений
20.12.19 17:28
Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв
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