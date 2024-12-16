Весёлая тройка умчится скоро в Сочи: Мурманлига КВН провела финал сезона, определив лучших игроков

А победителей ждёт поездка на Международный фестиваль «КиВиН» в Сочи.

Добраться до финала Мурманской лиги КВН смогли 4 команды, две из них новички сезона. На сцену вышли «Эффект Доплера», «Купите Киловатт», «Олкон» и «Изи».

Подготовка к главной битве сезона занимала всё свободное время игроков. Конечно, под чутким контролем редакторского состава.

Денис Шалабанов, редактор Мурманской официальной лиги КВН: «Сроки были не такие большие. Совсем недавно был Кубок губернатора, готовились к нему. И многие участники были задействованы в нём. Поэтому на подготовку было чуть меньше времени. Но ребята не спали ночами, с вот такими глазами выходили на сцену. Сегодня загримированными будут выходить, покажут свою лучшую игру».

В год семьи состав Мурманлиги пополнила команда «Изи». Мама, её пятеро детей и шальная харизматичная подруга Катя полюбились зрителям моментально. Поэтому неудивительно, что ребята сразу попали в финал. С простыми и понятными каждому зрителю шутками.

Сценическая мама Яна признается, что играть с такой семьей в КВН одно удовольствие. И дети всегда ответственно подходят к репетициям, запоминанию своих текстов.

Яна Тумакова, участница команды КВН «Изи»: «Сложно оценивать свои шансы. Для меня главный приз – аплодисменты зрителей. Потому что медали – субъективное мнение, я считаю. Поэтому, главное, чтобы зритель был доволен и смеялся».

Для энергетиков с командой Кольской АЭС, играющей уже три года в мурманский КВН, это тоже первый финал сезона. Представители серьёзной профессии давно научились вести себя несерьёзно на сцене. Они генерируют шутки про свою работу, особенности жизни в нашем регионе и в целом, юмор простой - рабочий юмор.

Екатерина Штурман, участница команды КВН «Купите Киловатт»: «На нас лежит большая ответственность. Мы хотим поехать в Сочи благодаря Кубку нашей Мурманской лиги. Все поддерживают. Кто не смог приехать, то с детками дома прямую трансляцию будут смотреть, болеть, и писать нам».

Не меньше ответственности лежало и на членах жюри. Ведь именно от их оценок зависел результат игры. На помощь уже опытному составу приехали профессионалы юмора. Один из них - участник команды Высшей лиги КВН «Плохая компания» и звезда шоу «Однажды в России» Михаил Стогниенко, сразу отметивший трудность судейской работы. Некоторые детали он даже озвучил честно перед всем залом.

Михаил Стогниенко, артист шоу «Однажды в России»: «Здесь было всё драматургически. У нас были отличные приветствия, героическое вытаскивание себя за шкирку на разминке, и Бог знает, как закончился после третьего конкурса финал по оценкам. Мы пока не знаем. Единственное, вопрос, который меня мучал всё время, что я играл в КВН. Детские команды, как судить? Это нечестно по отношению к нам, мы не можем плохие оценки ставить детям. И это нечестно по отношению к ним, у них уровень допуска не такой, как у этих».

Второй звездный судья - игрок команды Высшей лиги КВН «Имени меня», а также резидент «Камеди клаб» Алексей Шальнов тоже дал оценку командам относительно их качества выступления.

Алексей Шальнов, комик, резидент «Comedy Club»: «Классная игра, полный зал. Это редкость для КВН, особенно в регионах. Потому что в регионах сложно, чтобы приходили и молодёжь, и взрослые. А у вас, я слышал, за два часа билеты раскупили. Это достаточно успешный успех. Всем командам нужно поиграть ещё года два-три, у всех есть шансы. Потому что всем пока не хватает сценического опыта. И надо его набирать, необязательно в Мурманской лиге, ещё в других лигах можно выступать, но потенциал есть у всех. Все умеют шутить, писать шутки, у всех правильный конструктор выступлений».

Но какой был итог?

Победителями сезона 2024 года стали две команды: «Эффект Доплера» из Мурманска и «Купите Киловатт» из Полярных Зорь. Однако, волевым решением первого заместителя губернатора Мурманской области Оксаны Демченко, которая вручала награды чемпионам, принято решение также отправить в Сочи и новичков «Изи».

Все эти КВНщики в январе представят наш регион на XXXVI Международном фестивале «КиВиН».