Весельчакам тоже необходима поддержка

Вернувшаяся после выхода в четверть финала Высшей лиги команда КВН «Сборная Снежногорска» набирается сил для следующего выступления

«Сборная Снежногорска» пытается побить рекорд других мурманских команд «Морской академии» и «Сборной Мурманска». КВНщики уже успешно сыграли в 1\8 Высшей лиги КВН и теперь замахнулись на четверть финал. Но главное сражение впереди, сейчас ребята отдыхают, набрасывают шутки, думают о том, кого из творческих помощников сборной вывести на сцену.

«У нас есть основной костяк - восемь человек, но мы приглашаем людей, которые нам помогают. Например, у нас в Москве в массовке был выпускник ГИТИСа, на минуточку, оперная певица, мы, правда не знали об этом, - рассказывают члены команды КВН «Сборная Снежногорска».

После трёх дней изнуряющих репетиций редакторы буквально перекроили программу выступления, а массовку и вовсе исключили, хотя работе по поиску актеров второго плана в команде уделяют особое внимание - ищут даже в социальных сетях. Ребята активно ведут группы и странички. Подписчики включаются в игру, даже шутки свои предлагают.

Ребята рассказывают: «Есть одна женщина, она реально предлагает нам шутки».

Пока звёздная болезнь КВНщиков не одолела, но и от преимуществ популярности коллектив отказываться не собирается.

«Девушка, которая привезла ей косметику, жена спрашивает: «Сколько с меня?», - а та отвечает: «С вас столько-то и автограф!». Приехала, привезла эту косметику, она расписалась, сфоткалась и выложила «Теперь мои клиенты суперзвезды!». Это успех. Если дают скидку в магазине, жизнь прожита не зря», - делятся своим успехом члены команды КВН «Сборная Снежногорска».

Показаться на глаза Маслякову у «Сборной Снежногорска» получилось благодаря желанию и постоянной работе над собой.

Есть у снежногорцев и своя небольшая команда поддержки. Во время последних выступлений каждому из болельщиков пришлось стараться за пятерых, чтобы поддержать своих на уровне.

Следующая игра состоится в конце мая. Всех желающих поддержать команду приглашают присоединиться. Даже синюю форму со снежинкой обещают выдать.