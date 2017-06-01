«Весёлое лекарство» для детей приготовили артисты

1 июня по всей России отмечается День защиты детей. Этого праздник многие юные северяне ждут с радостным волнением, ведь ещё с детства они запомнили, что это один из самых весёлых дней в году.

Специалисты детской клинической больницы решили порадовать своих маленьких пациентов, подарив им в этот день яркий праздник. Шары, лотерея - и весь день без больничной строгой дисциплины.

Помогали поднимать настроение детям и актеры из Мурманского областного театра кукол. «Это всегда волнительно, потому что ты несёшь ребёнку праздник, тем более в такой день, тем более детям, которые находятся сейчас в отрыве от семьи, - говорит Дмитрий Шишанов, актер Мурманского областного театра кукол. - Это дополнительная нагрузка, чтобы передать ребёнку атмосферу праздника».

- Мы пытаемся их как-то психологически поддержать, чтобы они не чувствовали себя какими-то особенными, чтобы они чувствовали себя обычными, радостными, счастливыми детьми, - говорит Анна Недошковская, актриса Мурманского областного театра кукол.

Актеры специально ко Дню защиты детей подготовили сказку под названием «Кто сказал: «Мяу!»?». Малыши принимали активное участие в волшебном действии, радостно хлопали в ладоши и поддерживали артистов…

По мнению главного врача, такие мероприятия положительно сказываются на здоровье пациентов. Ведь некоторые дети во время лечения находятся без родителей долгое время, а такие праздники отвлекают их от грустных мыслей.

- Дети всегда рады любым подаркам, - говорит Александр Капиносов, главный врач Мурманской детской клинической больницы. - Положительные эмоции оказывают влияние на состояние их здоровья.

Такие праздники стали доброй традицией для Мурманской детской клинической больницы, сотрудники которой уверены, что театральные представления – лучше любого лекарства.