Весёлые и милые персонажи Кандалакшского заповедника набирают популярность

Кандалакшский заповедник продолжает радовать подписчиков своей официальной группы в социальной сети «ВКонтакте» необычными видео. В этот раз сотрудники учреждения запечатлели упитанного зайца беляка, танцующего медведя и маленького медвежонка, который тренирует навыки лазания по деревьям.

Упитанный и, кажется, довольный заяц-беляк с удовольствием кушает траву. Такое видео даже у самых суровых парней вызовет умиление, уж очень хорош лесной обитатель. К слову, это видео, снятое в Кандалакшском заповеднике, сделано не с помощью видеоловушки, а обычной камерой, что заметно сложнее, так как заяц от природы очень пуглив.

Бурые медведи тоже умеют удивлять и умилять, например, своими «танцами». На самом деле «ламбада» в исполнении косолапых это, скорее всего, один из способов избавиться от паразитов в шерсти, но данный процесс уж очень напоминает ритмичные движения под музыку.

А вот в этом случае, главным действующим лицом ролика стал медвежонок. Мама малыша с волнением следит за своим чадом, которое очень ловко карабкается по стволу сосны. От такого медведя, когда он вырастет, на деревьях лучше не прятаться.