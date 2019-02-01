Весёлые и находчивые не вешают нос, но ищут спонсоров

После выхода в Высшую лигу КВН у снежногорской команды возникли проблемы. Оказалось, чтобы стать чемпионами нужны не только смешные шутки, время и силы, но и немалые средства. Решать появившиеся финансовые проблемы стали по-семейному, обратившись к муниципальным властям.

Немного уставшие от эмоций и потраченных сил на Гала-концерте ХХХ КиВиНа, участники «Сборной Снежногорска» с оптимизмом готовятся к новым играм. Ближайшее выступление на 1/8 финала Высшей лиги назначено на начало марта. «Мы планировали просто попасть во второй тур, чтобы выступить перед Александром Васильевичем Масляковыми, чтобы они нас увидели. А тут они нас увидели и полюбили», - говорят шутя члены команда КВН «Сборная Снежногорска».

Среди александровцев у команды весёлых и находчивых давно появились поклонники. Группа болельщиков на следующих играх сборной весьма пригодится. «Группу поддержки будем собирать, - говорят ребята из команды КВН «Сборная Снежногорска». – Мы не знали, что их, оказывается, надо одеть, подготовить: что кричать, когда кричать».

А ещё им надо предоставить места в зале, организовать переезд и размещение в столице. Но даже это второстепенные вопросы. В первую очередь, надо самим найти средства на перелёты и проживание. За помощью решили обратиться в администрацию.

- Сегодня с ребятами встретился, - рассказывает Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск. - Я поблагодарил их за то, что они действительно хорошо себя показали. Обсудили вопросы дальнейшего их участие, будем так говорить, в жизни. Обсудили их работу дальнейшую, определили сроки. Первая игра назначена уже на 5 марта, поэтому, я надеюсь, что в ближайшее время мы поможем им.

А «Сборная Снежногорска» продолжает готовиться к новым выступлениям и ведёт поиски спонсоров и будет рада любой помощи земляков.