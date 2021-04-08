Весёлые и находчивые оттачивают мастерство и рвутся на сцену

9 и 10 апреля в Мурманске пройдёт фестиваль официальной лиги КВН. В этом году приехали состязаться команды со всей области, а также гости из других регионов.

В стенах Дома молодёжи кипит работа: уже на протяжении недели здесь звучит звонкий смех, гремит музыка и создаётся эксклюзивный реквизит. Совсем скоро юмористам, которые и создают столько шума, предстоит сражаться друг с другом на сцене Мурманского областного Дворца культуры имени С.М. Кирова, только из оружия у них не меч и шпага, а оригинальные шутки и сценки.

Алексей Шамов, руководитель Мурманской официальной лиги КВН: «Подготовка проходит в максимально напряженной работе. У нас в этом году очень много команд-новичков, а это значит, что мы должны не только их отредактировать, мы должны им помочь написать юмор. Это самое главное и самое сложное, особенно, когда команд очень много».

В игре примут участие 13 команд, среди них и новички, и ветераны КВН, за плечами у которых не одно выступление. Но, по словам редакторов, это вовсе не залог успеха. Побеждает тот, кто больше трудится.

Денис Шалабанов, руководитель Мурманской молодёжной лиги КВН: «Кто более усердно работает, а сейчас идёт процесс редактур, кто сильнее старается, кто больше не спит, больше шуток пишет, естественно, результат получается лучше. КВН - это игра, где тоже нужно стараться очень сильно, не только быть смешным, но и работать ради результата, быть единым целым, единой командой. Тогда результат действительно хороший».

Команда «Я так больше не МАГУ» будет выступать впервые. Игрой заинтересовались благодаря лагерю-семинару, где ребят на протяжении нескольких дней знакомили с КВН-движением. Позитивные эмоции и чувство эйфории от выступления – именно это притягивает юных юмористов. Удивлять зрителя собираются оригинальным стилем и, конечно, смешными шутками.

Команда КВН «Для Вас» в Доме молодёжи бывает чаще, чем в собственном. Зрители хорошо знакомы с юмором ребят, ведь играют они уже 6 лет. Участники признаются, что работать над созданием оригинального выступления приходится днём и ночью, поэтому удивить, а главное, рассмешить зрителя им труда не составит.

Для поддержки движения КВН в Мурманской области в этом году региональное правительство выделило 4 миллиона рублей, команда – победитель сезона официальной Мурманской лиги КВН получит полмиллиона рублей.

Первые игры фестиваля состоятся 9 и 10 апреля на сцене ДК С.М. Кирова.