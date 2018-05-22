Весёлые и находчивые выходят в четверть финала Региональной Мурманской лиги КВН

В ближайшую пятницу мурманчане увидят игры ¼ финала Региональной Мурманской лиги КВН. Игра состоится в 19 часов в Мурманском областном Центре дополнительного образования «Лапландия».

За выход в полуфинал поборются команды из Санкт-Петербуга, Петрозаводска, ЗАТО Александровск и Мурманска. Особое место в Региональной лиге занимают команды Сборная Современной Молодёжи, «Сверхразум» и «Для Вас». Несмотря на юный возраст, ребята имеют большой опыт игры в Мурманской Школьной лиге, и уже не впервые на равных будут соревноваться со старшими коллективами.