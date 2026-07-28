«Весёлые старты»: прививать любовь к спорту с детства и улучшить здоровье молодых мурманчан

В детском летнем лагере на базе гимназии №9 провели большой спортивный праздник. Организаторы представили насыщенную программу для школьников.

Чтобы начать лагерную смену в девятой мурманской гимназии ярко, организаторы подготовили для участников праздника разминку под ритмичную музыку, «Весёлые старты» с эстафетами и командные игры. При составлении программы они учитывали возраст и физическую подготовку ребят.

Сабрина Агаева, воспитатель детского оздоровительного лагеря «Арктическое лето»: «Дети специально были подготовлены к этому мероприятию. Они все пришли в спортивной форме, потому что знали, что будут различные эстафеты, конкурсы и командные активности».

Открытие новой лагерной смены было организовано совместно сотрудниками Дома культуры Ленинского округа. Поэтому творческий подход и креатив был на высшем уровне.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «На что они все заточены? На то, чтобы наш юный мурманчанин, проснувшись утром и потянувшись в своей постельке, не перевернулся на другой бок со словами: «Как мне надоело куда-то ходить, дайте отдохнуть — каникулы!», а подскочил радостно и сказал: «Ура, мне в лагерь, здорово!».

Смена у детей продлится до 19 августа. Для них в лагере организовано двухразовое питание. В течение отдыха у ребят запланированы воспитательные беседы, игры и ежедневные выезды на разнообразные площадки города. Например, юные мурманчане посетят художественный и краеведческий музеи, музей Северного флота, парк семейного отдыха, а также некоторые крупные предприятия областного центра.

Светлана Воробьева, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска: «В городе-герое у нас три такие локации. Школа №20, гимназия №1, гимназия №9, на которой мы присутствуем с вами. За третью смену у нас отдохнут 405 воспитанников. Всего за три смены у нас почти 3000 воспитанников отдохнут. Конечно же, ежегодно у нас программа обновляется, она становится более интересной, насыщенной».

Отдых в детском лагере – это не только способ занять ребёнка в свободное от учебы время, но также возможность оздоровить его, расширить кругозор и найти новых друзей.