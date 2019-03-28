«Весёлый дельфин» принёс «золото» полярнинским пловцам

Более 130 пловцов из Мурманска и области в ЗАТО Александровск выступили на традиционных соревнованиях «Весёлый дельфин». По результатам заплывов лучшие спортсмены представят область на всероссийских соревнованиях.

Пятилетнюю Анастасию Евдокимову мама привела в бассейн, чтобы девочка научилась плавать. Но очень быстро простые занятия с инструктором переросли в спортивное увлечение. Теперь Настя чувствует себя как рыба в воде. Благодаря постоянным тренировкам на больших соревнованиях в ЗАТО Александровск она рассчитывает обойти других пловцов и занять почётное место на пьедестале. «У нас небольшая разница с соперницей, но мне бы хотелось быть первой», - раскрывает свои планы на заплыв Анастасия Евдокимова (г.Полярные Зори).

В спорткомплексе «Каскад» Полярного соревнования по плаванию проходят уже шестой раз. Участников так много, что турнир растягивается на три дня. Но это не удивительно, так как в большое ЗАТО приезжают ребята из разных уголков Мурманской области. У каждого своя техника и любимый стиль, но использовать в заплывах приходится все и порой даже идти на маленькие хитрости.

«Мне нравится кроль, где надо быстро работать ногами», - рассказывает юный спортсмен из Мурманска.

«А мне нравится брас, потому что мне очень легко плыть. Средний – не очень быстрый и не очень медленный», - рассказывает о своих привязанностях другой пловец.

«Мне нравится плавать на спине, я занимаю призовые места и ощущаю себя свободнее», - делится своими успехами участник соревнований.

За успехами команды и каждого пловца стоят тренеры, многие из них в судейской бригаде, задача которой верно зафиксировать результат, а если будут нарушения, то даже дисквалифицировать.

«Сейчас итоги никто не может сказать, - говорит Дмитрий Леоненков, тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Полярного. - Пока мы были на первом месте, но знаю точно, что очень сильные юноши из Апатитов, из школы олимпийского резерва Мурманска, которые принесут много баллов своим командам, а наша откатиться. Но мы всё равно стараемся и всё равно боремся. Мы вошли уже в пятерку лучших из 12 команд и даже боремся за призовые места».

Но сдаваться полярнинцы не намерены, лидирующие позиции в общекомандном зачёте сохранили и завоевали «золото». На втором месте мурманская команда спортшколы № 17, «бронзу» увезла команда из Апатитов.

Лучшие пловцы в составе сборной Мурманской области представят регион на всероссийских соревнованиях по плаванию «Весёлый дельфин», которые пройдут в апреле в Санкт-Петербурге.