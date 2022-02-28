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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.02.22 19:30

Весеннее настроение девушкам закрытых муниципалитетов создала ежегодная конференция «Звезда Севера»

Специалисты различных сфер – косметологии, искусства, кулинарии и образования поделились с представительницами прекрасного пола своими знаниями и опытом.

Вот уже третий год конференция «Звезда Севера» для женщин из закрытых гарнизонов Мурманской области собирает на своих площадках участниц. В основном, это жёны военнослужащих – на них и ориентирован проект, состоящий из несколько этапов.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мы сделали осеннюю сессию «Звезды Севера», назвали её «Творческая осень», с которой мы выезжаем в разные закрытые городки области, проводим там серию мастер-классов. На «Творческой осени» мы сконцентрировались на творчестве: рисовании, пении, красоте, стилистике, визаже… А образовательную траекторию мы оставили на «Звезду Севера» - на весеннюю сессию».

Ежегодный флагманский проект Единого волонтёрского центра региона работает по запросам, с учётом потребностей и интересов участниц, которые организаторы узнают с помощью анкетирования и отзывов. Спикеры работают на добровольных началах - лекции, семинары и мастер-классы для слушателей бесплатны.

Марианна Торопова, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Это глоток свежего воздуха, которого нам здесь немножечко не хватает, потому что наша закрытая территория предполагает ограничения общения с интересными людьми».

Валентина Демедюк, учитель, г. Гаджиево: «То, что я сегодня узнала только на первом занятии, меня очень поразило, и я буду принимать меры. Спасибо большое за такую встречу. Тёплая атмосфера, полезные знания. Я бегу на другое занятие».

Специалисты стараются затронуть различные сферы жизни женщины: карьеру, семью, общественную работу. Как противостоять стрессам и научится гармонировать между социальными ролями подскажут психологи.

Софья Порхунова, семейный психолог, куратор федеральной программы «Женщина лидер»: «Я им покажу как раз те самые моменты, когда эти кризисы возникают, как им можно управлять. А также мы поговорим об особенностях коммуникации, которые так же можно включать во взаимодействие со своим мужем и со своими детьми».

Наталья Линькова, спикер конференции «Звезда Севера»: «Как работу с нашим мозгом можно привести к тому, что мы выходим из выгораний, из депрессий, и приходим к тому, о чём мы мечтаем».

После серии встреч с мастерами стиля и красоты, специалистами в области  психологии, медицины и кулинарии девушки могут получить благодатную почву для внутреннего саморазвития, открытия собственного дела или, скажем, нового таланта. Так, особый интерес у участниц конференции вызвал кулинарный мастер-класс. Шеф-повар из Екатеринбурга рассказал, какие блюда можно приготовить из продуктов, выдаваемых военнослужащим

Елена Габидулина, председатель женсовета подводных сил, г. Гаджиево: «Здесь организован стол: готовили блюда из пайка. Я думаю, многие женщины возьмут это себе на вооружение, будут мужьям своим военнослужащим готовить такие блюда».

Говорили о питании и в другом ключе: как при рациональном потреблении продуктов оставаться здоровым. Четыре основных составляющих здорового образа жизни - питание, движение, своевременная диагностика и отказа от вредных привычек помогут воспитать здоровое поколение.

Николай Кононов, вице-президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»: «Лига здоровья нации» хочет на площадках ЗАТО создать условия, чтобы мотивировать людей для занятий здоровым образом жизни».

По замыслу организаторов проекта, «Звезда Севера» останется весенней сессией, которая будет проходить в Гаджиево и Североморске, а вот «Творческая осень» в этом году доберётся до самых разных уголков Мурманской области, например, уже поступил запрос от жительниц Печенгского района.

Для женщин, которые не смогли посетить площадки, вели онлайн-трансляцию. Она доступна для просмотра в группе проекта.

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