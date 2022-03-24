Весеннее настроение приходит к мурманчанам вместе с «O'HARA»

«Охара – это федеральная сеть магазинов верхней одежды, которая успешно работает на рынке России уже более 20 лет.

Новый сезон задаёт новые тренды. Отличительной чертой женской весенней коллекции этого года является лёгкость кроя, разнообразие силуэтов и цветов – от базовых до сочных. Размерный ряд - от 42 до 64.

Верхняя одежда, представленная в зале - на любой вкус. «Оversize», ультрасовременная ромбовидная стежка, яркие пальто и ветровки. Ну и, конечно же, классические пальто и тренчи, абсолютный маст хэв сезона.

Также «Охара» предлагает большой выбор одежды для мужчин. Наряду с традиционными классическими и базовыми моделями, продавцы-консультанты помогут подобрать нестандартные решения. Комбинированные ткани и фактуры, яркие цвета, асимметрия в деталях.

Не отстаёт от тенденций взрослой моды и подростковая коллекция. Обилие аксессуаров в наличии позволит собрать целостный весенний образ. В «Охара» вас ждёт огромный выбор шапок, шарфов и перчаток.

Для удобства покупателей в магазине можно быстро оформить беспроцентную рассрочку.

Подчеркнуть свою индивидуальность благодаря широкому ассортименту сможет любой желающий.

Куртки, пальто, ветровки и плащи - практичная, комфортная, тёплая и современная верхняя одежда для всей семьи ждёт вас в магазине «Охар», который располагается в ТРК «Плазма» на втором этаже.

«Охара» - переодевайся в весну!

Адрес: г.Мурманск, ул. Рогозерская, 4. ТРК «Плазма», 2-й этаж.

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