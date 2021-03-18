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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.21 19:30

Весеннее обострение – сын убил мать и расчленил её тело

Дикое преступление, произошедшее в Мурманске, поражает своей жестокостью: мужчина убил свою мать и расчленил её тело, а затем попытался профессионально скрыть улики.

От подробностей этой истории в жилах стынет кровь: 15 марта в органы полиции обратился убитый горем мужчина и сообщил, что пропала его 60-летняя мать. Сотрудники правоохранительных органов совместно со следственным комитетом незамедлительно начали поиски, и уже позже стало известно, что женщина вовсе не пропадала. Куски её тела лежали в диване. Убил и расчленил женщину собственный сын.

Эмиль Баймамбетов, следователь следственного отдела СУ СК по Мурманской области: «Под гнетом имеющихся доказательств, обвиняемый сообщил о том, что 10 марта 2021 года он находился дома в состоянии алкогольного опьянения, у него произошёл словесный конфликт с матерью, в ходе которого он убил её. После этого он обескровил и расчленил её тело».

В день, когда подозреваемый сообщил о пропаже матери, в надежде создать себе образ убитого горем сына, он так же предпринял попытку навредить своему здоровью, но, успехом она не увенчалась.

Во время осмотра одной из комнат полицейскими были обнаружены и изъяты 6 полиэтиленовых пакетов, в которых находились части тела, за исключением головы и кистей, их злоумышленник спрятал возле одного из гаражных кооперативов.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, он заключён под стражу. За совершенное преступление мурманчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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