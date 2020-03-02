Весеннее обострение: в Мурманске дети стали раздражителями для взрослых

Сразу два нападения взрослыми на детей в супермаркетах были зафиксированы в минувшие выходные. Чем вызваны такие приступы агрессии, попыталась выяснить съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Значительная часть посетителей больших торговых центров дети и подростки. Казалось бы, чего здесь может быть опасного? Но в Мурманске за последнее время зафиксировали уже два случая нападения на школьников. Так, в магазине на улице Скальной неизвестная женщина с кулаками напала на 10-летнего мальчика. Обстоятельства дела, как и причины такого агрессивного поведения, ещё предстоит выяснить, но родители парня уже написали заявление в полицию.

Мама мальчика по телефону: «Самое, что задевает меня, что ребёнок просил вызвать полицию, но никто ребёнку не помог. И ребёнок от шока не мог найти телефона ни папы, ни мамы в телефоне. Это шоковое состояние».

Второй инцидент случился в одном из заведений фастфуда. Мужчина также не смог сдержать свои эмоции и нанёс 15-летнему подростку удар по голове. Несдержанного посетителя заведения, который орал матом, быстро вычислили пользователи соцсетей, им оказался человек уж очень похожий на Николая Иванченко - директора мурманской «Ленты». Сотрудник, пожелавший остаться анонимом, рассказал в соцсетях, что для их руководителя такое поведение в порядке вещей.

В «Ленте» нашей редакции происшествие комментировать отказались, а вот пострадавший парень рассказал, как всё происходило на самом деле. По его словам, они сидели с друзьями и у Тимофея выпал телефон на пол, в этот момент он не сдержался и выразился нецензурно.

Тимофей: «В этот момент встает мужчина и начинает орать очень страшно».

- Но ты говоришь, что извинился.

- Да, но он сказал, что его взбесило, как я смотрел на него и он ударил меня по голове. Его пыталась остановить жена, но не получилось.

Во втором случае подростку повезло, так как за него вступились другие посетители.

Надеемся, что оба случая не останутся незамеченными и соответствующие инстанции примут меры в отношении виновных.