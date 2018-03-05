Весенние и приятные сюрпризы ждут клиентов «ОФК Банка»

Банк «Объединенный финансовый капитал» в преддверии самого теплого и весеннего праздника - 8 Марта - подготовил приятные сюрпризы для своих клиентов.

Мурманский филиал «ОФК Банка» вот уже в течение 25 лет является гарантом надежности и успеха для своих партнёров. Сегодня финансовая структура, так же как и десятилетия назад, предлагает широкий спектр услуг, среди которых и новые современные продукты. «ОФК Банк» ценит каждого клиента, поэтому в канун Международного женского дня финансисты поздравляют всех представительниц прекрасного пола с этим замечательным весенним праздником. После любой финансовой операции в отделении банка на улице Марата, 26 клиенток кредитного учреждения ждут приятные сюрпризы.

- Приятно и неожиданно. Мы сегодня пришли почти первые в этот банк, в первый раз мы тут обсуживаемся, - делится своими впечатлениями К., клиент банка. - Я думаю, что будет всё хорошо, удачно. Я хочу поздравить всех женщин города Мурманска с 8 Марта. Пожелать, чтобы у всех было счастье, тепло на душе и радости!

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