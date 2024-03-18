Весенние коллекции скандинавских брендов в Мурманске - на «Норвежской выставке»

На этой неделе в мурманском торговом центре «Форум» только пять дней - с 20 по 24 марта – будет работать «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп». На ней будут представлены весенние коллекции скандинавских брендов из закрывшихся магазинов Санкт -Петербурга.

Из-за прекращения поставок норвежских брендов одежды и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сужается. Но спрос продолжает расти. Почти все крупные сети верхней одежды из Скандинавии покинули российский рынок. Однако, товарный остаток ещё можно приобрести, он распродаётся со скидками на выставках от компании «Орсо Групп».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Последние два года наша компания специализируется на том, что выкупает остаток с закрывшихся магазинов у компаний, которые покидают российский рынок. Компания уходит, но у неё возникает проблема, весь остаток ассортимента не вывезти из страны, границы стран для товарооборота закрыты из-за санкций. Им ничего не остаётся делать как отдать его за бесценок. Наша компания выкупает и распродаёт остаток ассортимента со скидкой до 70% по дальним регионам страны. При этом и наша компания выигрывает за счёт объёма продаж, и у покупателей есть возможность приобрести фирменные вещи в два, а то и в три раза дешевле, чем в магазинах до их закрытия».

Тёплые «Аляски», парки, кожаные куртки, греческие дублёнки и шубы. Все изделия отличаются высоким качеством, они ветронепродуваемые и водонепроницаемые. Модели мужские и женские с широким размерным рядом от ведущих производителей Финляндии, Норвегии, Канады.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Мужской пилот фирмы «Арнафтика милитари». Сверху идёт кожа буйвола. Она обработана полифит-маслами. Она не промокает, не продувается, на ней не остаются пятна после дождя. Внутри полностью идёт мех овчинки. Такие модели выдерживают температуру до минус 20 градусов. Хорошо подходят водителям, потому что и пояс, и рукава идут полностью на манжетах».

Олег, покупатель: «Куртку канадская мне понравилась. Она тёплая, хорошая. Хожу в ней в одной футболке. Вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

Только на пять дней - с 20 по 24 марта включительно - с 10 до 20 часов вечера норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», 1-й этаж, зона фуд-корта. Ориентир - воздушные шары).

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