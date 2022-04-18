Весенние «мины», или Сиреневая аллея в Мурманске превратилась в большую уборную для домашних любимцев и мусорку для их хозяев

Такую удручающую картину жители Первомайского округа, как, впрочем, и других районов города, наблюдают каждый год. За чистоту столицы Заполярья борются активисты, которые бьют во все инстанции, предоставляют видео- и фотодоказательства, собирают подписи, однако спасти дворы, скверы, парки и детские площадки от наплыва недобросовестных собачников удаётся с трудом.

Весна встречает северян не только первыми лучами тёплого солнца, но и неприятными «подснежниками» - залежавшимися собачьими экскрементами. Такие подарки оставляют недобросовестные хозяева, которые считают, что убирать за своим питомцем дело вовсе «не царское».

Анастасия Лайтер, активист: «Достаточно большое количество людей, которые считают, что это не проблема, что смоет дождями, прикроет снегом. Однако, как мне кажется, это ложь самому себе, потому что ты знаешь, что твоя собака оставила следы, ты потом это место обходишь, всем приходится обходить».

Жительница Мурманска, журналист и блогер Анастасия Лайтер, бьет тревогу. Её любимую с детства сиреневую аллею, деревья на которой заботливо выращивали местные жители, без слез не взглянешь – кругом валяется мусор и окурки, под ногами собачьи «мины».

Анастасия Лайтер, активист: «К каждому собачнику не приставишь полицейского, как говорится. Попытки отправлять в полицию фотографии и фотофакты тоже ни к чему не приводят, по крайней мере, в моих историях, к сожалению, не особо реагируют».

Действительно, отследить и оштрафовать всех недобросовестных хозяев собак – задача из ряда фантастики. Именно поэтому многие из них даже не скрывают своих намерений, а на замечания прохожих нередко отвечают грубостью и хамством. Между тем количество экскрементов растёт с каждым днём – масштаб экологической катастрофы огромен.

Анастасия Лайтер, активист: «Мы даже посчитали, такой курьёзный подсчёт провели: прикинули, что в среднем по дворам есть некое количество собак на подъезд, некое количество экскрементов, которое они выделяют, то за год получается два футбольных поля ровным слоем вот по этому району».

Многие уверены, что собачьи экскременты — это естественное удобрение, поэтому нет ничего страшного в том, что питомец гадит во дворах, в парках и скверах. Но это заблуждение.

Анастасия Лайтер, активист: «Это не удобрение, удобрение производится совершенно другими животными или производятся химическим путем. А «удобрения», оставленные на асфальте, не могут удобрить ничего, кроме ненависти к владельцам животных, которые оставили эти «удобрения».

Исследования доказали, что испарения от собачьих экскрементов вредны для здоровья людей. Они вызывают аллергические реакции и особенно опасны для маленьких детей.

Оксана Бойко, заводчица, кинолог, многодетная мама: «При такой концентрации, когда слоем весной это всё лежит, то выделяется много вредных веществ в атмосферу. Жителям первых этажей, конечно, не очень эти испарения, когда солнышко пригревает. Это не экологично и не полезно».

Проблема глобальная, однако, решение лежит на поверхности. Казалось бы, несколько простых действий – и твой город чист. К элементарным правилам приличия и культуры Оксана приучает своих детей с детства.

Варвара Бойко: «Я сама знаю, что надо убирать какашки за собаками. Плохо оставлять какашки».

Простые истины знакомы маленьким детям, остаётся ждать действий от взрослых собачников Мурманска.