Весенний оползень на дороге в Мурманске

В Мурманске на Нижнеростинском шоссе, недалеко от остановки «Улица Контейнерная», сошёл оползень. Участок дороги был перекрыт нарядами ДПС, а дорожники оперативно взялись за устранение последствий ЧП.

Оползень завалил дорогу внушительными комками почвы, которые принесли с собой сломанные деревья и камни. А вода, которая продолжала течь с обнажившейся сопки, превратила все это в разливы грязи, справиться с которой под силу только специальной технике.

Из-за самоизоляции в период пандемии автомобили здесь проезжают редко, поэтому никто не пострадал. По словам дорожников, на уборку в таких ситуациях обычно уходит несколько часов. Затем проезжая часть снова открывается для движения.

Станислав Ланин, заместитель директора муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «По первым признакам видно, что сошла часть откоса сопки. Что явилось причиной схода откоса, мы пока не знаем. Основная задача – убрать безобразие с дороги и открыть полноценное движение. В дальнейшем будем искать причины, виновных и принимать меры, чтобы это не повторилось».