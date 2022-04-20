Весенний оползень устроил ЧП в Мурманске

В Мурманске на Нижне-Ростинском шоссе в районе остановки «Контейнерная» сошёл оползень. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, дорожные службы и представители администрации города.

Движение автотранспорта было перекрыто в обе стороны. Дорожные службы сразу приступили к устранению ЧП.

Напомним, два года назад природная стихия уже бушевала на этом же участке. Причины появления оползня выясняются. Одна из основных версий - талые воды.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «Наша техника уже приступила к работе, чтобы максимально быстро разобрать все завалы и сделать дренирование, чтобы отвести те воды, которые продолжают поступать. Чтобы они не заливали ни дорожные полотно, ни железнодорожное, которое располагается чуть ниже. Даже, когда мы приведём в надлежащее состояние проезд, открыть его не сможем, пока полностью не исключим риск дальнейшего обрушения».