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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.19 19:30

Весенний рейд на дорогах ЗАТО Александровск

В ЗАТО Александровск продолжаются профилактические рейды сотрудниками Госавтоинспекции. В последнее время наблюдается увеличение случаев дорожно-транспортных происшествий на дорогах муниципалитета. Причин этому несколько: неправильная оценка метеорологических условий водителями, нарушение скоростного режима. «Неделя безопасности», в течение которой патрулями проводились профилактические  беседы с водителями, направлена на повышение дорожной дисциплины.

«В рамках данного мероприятия мы не только выявляем административные правонарушения, но и проводим профилактические беседы с водителями, которые перевозят детей, - говорит Виктор Радыгин, командир отдельного взвода ДПС ОГИБДД ЗАТО Александровск. – Это должно хорошо сказаться в дальнейшем на безопасности дорожного движения на территории обслуживания ЗАТО Александровск».

За первый триместр нового года на территории большого ЗАТО произошли три крупных аварии, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Но помнить о безопасном поведении на дороге должны и пешеходы.

«Пешеходам как водителям необходимо соблюдать ПДД, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, - в очередной раз напомнил прописные требования  Виктор Радыгин, командир отдельного взвода ДПС ОГИБДД ЗАТО Александровск. - Всем участникам дорожного движения желаю удачи на дорогах!».

Особое внимание стражи порядка на дорогах уделяют вопросам пассажироперевозок по рейсовым маршрутам.

Во время рейда к инспекторам присоединились и сотрудники военной инспекции, а для тщательной проверки технического состояния автобусов полицейские применили мобильную станцию. «Мы проверяем основные узлы: систему рулевого управления, газоанализатором проверяем дымность выхлопа транспортного средства, что показывает также состояние работы  двигателя и исправность автобуса», - рассказывает Алексей Поволоцкий, старший госавтоинспектор ОМВД РФ по ЗАТО Александровск.

К проверкам водители относятся спокойно, техосмотр машин проводят регулярно. Во время рейда существенных проблем инспекторы  не обнаружили.

 

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