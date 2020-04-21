Весна – не повод для вояк отказаться от учений

100 единиц военной техники и порядка 2000 военнослужащих задействовали в контрольных занятиях по боевой подготовке мотострелковой бригады на Северном флоте.

Такни Т-80, лёгкие транспортёры, самоходные гаубицы, а так же армейские грузовики повышенной проходимости - в учениях мотострелки Северного флота сделали ставку на тренировку практических навыков механиков-водителей.

Экипажем бронированных машин пришлось преодолевать противотанковые рвы, колейные мосты, минновзрывные заграждения, а так же участки с глубоким снежным покровом.

Танки идут по целине со звуком низколетящего реактивного самолёта, так и не скажешь, что сейчас по полю стремглав несутся почти 50 тонн металла. Кажется, что машина плывет, а не едёт лишь немного покачиваясь на снежных «волнах».

Мотострелки и наводчики боевых машин упражнялись в стрельбе из гранатометов, крупнокалиберных пулемётов, снайперских винтовок по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.