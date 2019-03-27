Весна до реанимации северянку довела

Весной количество несчастных случаев, связанных с падением на людей ледяных глыб, по всей стране растёт. Вчера печальную статистику пополнил случай с пожилой мурманчанкой. В центре города сосулька с крыши упала на женщину, причинив тяжкий вред здоровью. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи реанимации.

Следствие установило, что около 17 часов 26 марта женщина 1955 года рождения, проживающая в доме № 8 по Рыбному проезду в Мурманске, получила травмы в результате схода наледи с крыши своего же дома. Пострадавшая с тяжкими телесными повреждениями экстренно была госпитализирована в реанимационное отделение Мурманской областной клинической больницы.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководителем Следственного управления Андреем Ефремовым. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Чибис не остался в стороне.

Пока за состоянием пострадавшей круглосуточно следят врачи, следователи тщательно изучают собранные данные. В ходе осмотра места происшествия криминалистами была применена специальная техника, в том числе, квадрокоптер.

«По данному факту следственным отделом Следственного комитета по городу Мурманску возбуждено уголовное дело об указании услуг не отвечающих требованиям безопасности по ст. 238 УК РФ», - комментирует Виталий Баранов, следователь-криминалист СО СК по г Мурманску.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.