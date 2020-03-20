Весна идёт – весне чистые дворы!

В конце текущей недели синоптики обещают потепление. В воскресенье столбик термометра поднимется до +3, а это значит, что коммунальщикам стоит тщательнее убирать снег с улиц города.

Специалисты административных округов Мурманска при участии депутатов регулярно проводят рейды, во время которых проверяют работу управляющих компаний. C начала года только в Ленинском округе заполярной столицы проведены 43 проверки, составлены 300 актов и выставлены штрафные санкции более чем на миллион рублей в отношении руководителей управляющих организаций.

Комиссия обращает внимание на организацию расчистки дворовых территорий от снега, очистки крыш многоквартирных домов от снежных и ледяных навесов, на вывоз снега с придомовых территорий, чтобы избежать подтопления с наступлением теплых дней.

Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы видим, что здесь управляющая компания ничего не делает, ни один тротуар не почищен. Ступеньки скользкие».

Павел Саенко, заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами ЖКК и благоустройству администрации Ленинского округа: «А вот проезд здесь был вычищен до асфальта. Не могу ничего сказать».