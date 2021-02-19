Весна идёт, но нам расслабляться нельзя

121 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+52), Кандалакшском районе (+16) и Североморске (+10).

Вирусолог Центра Гамалеи спрогнозировал ситуацию с COVID весной. По словам Александр Бутенко, приход весны и связанное с ним потепление, могут повлиять на статистику заболеваемости исключительно в силу того, что увеличится социальная активность людей. Сам по себе сезонный фактор, отметил профессор в интервью радио «Sputnik», не играет роли в динамике эпидемического процесса и распространения коронавируса. Можно говорить о том, что сейчас наблюдается снижение заболеваемости, но расслабляться нельзя, пока не настанет стабильное улучшение, подчеркнул специалист и пояснил, каким образом этого можно достичь.

«Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета и вакцинация. И третий фактор – соблюдение всех санитарных правил, которые рекомендуются», – отметил Александр Бутенко.