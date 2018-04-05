Весна идёт, воде – дорогу!

С приходом весны, а вместе с ней и оттепели, работ по уборке снега и расчистке дорог у специалистов Управления дорожным хозяйством с каждым днём становится всё больше. В преддверии интенсивного таяния снега в Мурманске активно чистят ливневую канализацию, чтобы предотвратить разливы на дорогах.

Участок Кольского проспекта, расположенный в районе домов номер 39 и 4, специалисты дорожной службы называют нестандартным. Тротуар, расположенный вдоль магистрали, пересекает боковая автодорога, на которой любят парковаться владельцы транспортных средств. Поэтому снег здесь приходится убирать не только при помощи техники, но и вручную, ведь водители на просьбы коммунальщиков не реагируют. На помощь приходят инспекторы ГИБДД.

- Хочу опровергнуть свои слова, сказанные на прошлой неделе, в части отсутствия работников ГИБДД при эвакуации транспортных средств. Те сотрудники, которые готовили мне информацию, представили её в искажённом виде, - отметил Станислав Ланин, директор ММБУ «УДХ».

Особое внимание работники Управления дорожного хозяйства сейчас уделяют очистке ливнёвки. И в этом случае техника не помощник, канализацию от накопившегося за зиму снега приходится откапывать с помощью лопат.

- Ливневая сеть у нас занимает порядка 120 километров, - сообщил Станислав Ланин, директор ММБУ «УДХ». - Большая часть её открытая. Закрытую часть мы промываем ночью. У нас шесть машин и три бригады. Ежедневно в городе работают 35 человек, по 12 человек в каждом округе. Они разбиты на бригады, у каждой свой участок.

График уборок регулярно размещается на сайте городской администрации. Автовладельцам рекомендуется ознакомиться с ним и заранее перепарковать свой автомобиль в другое место, чтобы не мешать работе дорожников.