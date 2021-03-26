Весна идёт, воде дорогу!

Пока горожане радуются появлению тёплых солнечных дней, на предприятии «Мурманэнергосбыт» активно готовятся к возможному паводку в ближайшее время.

Старейшая в Мурманске котельная «Северная» прошлой весной оказалась в эпицентре паводка. Вблизи неё протекает река Роста, которая в случае буйства стихии создает опасную ситуацию для работы предприятия и экологии города.

Иван Котов, начальник Единой централизованной ремонтной службы АО «МЭС»: «Чем опасно растекание речки Роста. Вода может попасть в мазутоловушки и грозит затоплением мазутной насосной, что не позволит обеспечивать теплом и горячей водой Ленинский округ».

В 2020-ом, когда река вышла из берегов, под угрозой оказались два топливных резервуара с мазутом. Благодаря слаженной работе сотрудников их удалось защитить от воды мешками с песком и бетонной подпорной стеной. Однако, расположенные рядом склады, все же были затоплены и материальные ценности пришлось эвакуировать.

Владислав Зосимов, водитель транспортной службы: «Зима в этот раз опять была снежная. Занимаемся вывозом снега, чтобы не затопило нас».

Пока обстановка на реке спокойная. Как отмечают специалисты, половодье ожидается с середины апреля.

Алла Истомина, и.о. генерального директора АО «Мурмансэнергосбыт»: «У нас усилена обваловка резервуаров, построена в сентябре прошлого года подпорная стенка. Есть план мероприятий по эвакуации материально-технических ценностей. Штаб предприятия по пропуску паводковых вод уже начал свою работу».

АО «МЭС» подготовило план мероприятий на случай ЧП по каждой подведомственной территории. А так как «Северная» котельная подвержена наибольшему риску, то и внимание к ней особое. Не только силы предприятия, но и нанятые подрядчики занимаются очисткой территории, чтобы максимально снизить вероятность подтопления.