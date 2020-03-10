Весна, красота и «Holiday LOVE»

В Международный женский день в торгово-развлекательном центре «Плазма» состоялся первый за Полярным кругом проект для женщин под лозунгом «Боди позитива» - любви к себе. Телеканал «Арктик-ТВ» выступил информационным партнёром мероприятия.

Психологи, визажисты и спортивные инструкторы - специалисты в разных сферах собрались на площадке «Holiday LOVE» в торгово-развлекательном центре «Плазма», чтобы показать собравшимся, что каждая женщина уникальна и прекрасна по-своему. Цель - научить девушек чувствовать себя уверенно вне зависимости от фигуры и моды.

Вера Скоробогатая, маркетолог «LOVE Radio»: «Праздник получился больше семейный. Весёлый, задорный. Мы подарили кучу подарков, цветов, провели мастер-классы для женщин. Очень важно узнать, какие-то секретики про спорт, здоровье, бьюти-секреты, конечно же, от стилиста и визажиста у нас происходили на сцене».

Яркое событие вечера - показ мод «Плюс сайз». Девушки прошлись по импровизированному подиуму, чтобы показать, что для того, чтобы быть красивой, не обязательно соответствовать общепринятым и навязываемым стандартам красоты.

Алёна Гуленко, директор модельного агентства «AMA Models»: «Женщины все разные, девочки все разные, естественно, и подростки все разные. Есть худенькие, есть не очень. И я не считаю, что это показатель основной, который должен стоять во главе угла, чтобы девочка считала, может она быть моделью или нет. В основном всё зависит от харизмы, личного желания и от того, как она хочет развиваться, кем она хочет быть в своей жизни. Поэтому показ «Плюс сайз» - это способ донести до широких масс, что женщина прекрасна абсолютно в любом размере».

Ещё одна изюминка праздника - комедийное импровизационное шоу «Выкрутасы» от артистов Арктического театра. Ребята устроили незабываемое представление на сцене. Темы предлагали зрители, а артисты мгновенно придумывали песню или номер на предложенный мотив. Обстановка и зал для актёров непривычные, но ребята справились великолепно. Вместе с артистами на сцене совсем не в чиновничьей роли выступил и режиссёр театра, а также министр культуры Евгений Гоман.

Евгений Гоман, министр культуры Мурманской области, режиссёр Арктического театра: «Я по-настоящему увидел целебную силу 8 марта в правительстве, потому что это был единственный праздник, когда все были счастливы. То есть, заходишь в любое помещение правительства, и все улыбаются, и всё хорошо. Это такой мирный, спокойный, весенний праздник. Вот для меня, в первую очередь, это. И ещё у меня есть любимая жена и любимая дочка двух лет, и дарить им цветы и подарки - особенно приятно».

Завершился праздник розыгрышем подарков от партнёров мероприятия. Ведущие задавали вопросы из истории Международного женского дня, а зрители пытались на них ответить. Тем, кто давал верные ответы, вручали ценные призы и подарки.