Весна обострила отношения горожан с управляющими компаниями

Весна идёт, весне дорогу! А проблемы в Мурманске остаются зимними - депутаты горсовета в очередной раз провели рейд по дворам областного центра, проверили, как со своей работой справляются управляющие компании.

Общежитие на ул.Баумана,5 давно известно сотрудникам администрации Первомайского округа. Раньше жильцы этого дома постоянно жаловались на свалку крупногабаритного мусора неподалёку от здания. Управляющую компанию поменяли, а хлам начали вывозить в срок. Зато сегодня проблемы возникают уже с вывозом снега.

- Приходил трактор две недели назад. Взял и всё разбросал, - возмущаются мурманчане. – Вот всё уже растаяло...

Руководителей управляющих компаний штрафуют, но даже такие меры не дают необходимый эффект.

В соседнем дворе картина похожая: проезжая часть относительно чистая, у подъездов подметено, а вот детская площадка скрыта под двухметровыми сугробами. Сейчас здесь работает погрузчик, но с такими объёмами за один день справиться и ему не под силу.

- Очень приятно, что когда мы проходим по дворам, к нам подходят мурманчане с предложениями, с просьбами, - говорит Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Горожане просят, чтобы как можно быстрее вывезли снег с дворовых территорий. Поэтому я хочу напомнить всем, что ответственность за состояние жилищных территорий, согласно Жилищному кодексу, несёт управляющая компания.

- К нам было обращение жильцов дома, поэтому проводится проверка, - говорит Ольга Ивкова, ведущий специалист отдела по взаимодействию с ЖКХ управления Первомайского округа города Мурманска. - Управляющие компании привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Результаты вы видите, техника работает. На ул.Баумана, 5 снег вывезен.

Такая ситуация в заполярной столице случай не единичный. Только в этом году за нарушение правил благоустройства управляющие компании Первомайского округа были оштрафованы почти на два миллиона рублей.