ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Сделать правильный выбор, или Помогаем молодёжи определиться с будущей профессиейВ Мурманской области всё чаще находят трупы животных
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»18.05.17 19:30

Весна обострила отношения горожан с управляющими компаниями

Весна идёт, весне дорогу! А проблемы в Мурманске остаются зимними - депутаты горсовета в очередной раз провели рейд по дворам областного центра, проверили, как со своей работой справляются управляющие компании.

Общежитие на ул.Баумана,5 давно известно сотрудникам администрации Первомайского округа. Раньше жильцы этого дома постоянно жаловались на свалку крупногабаритного мусора неподалёку от здания. Управляющую компанию поменяли, а хлам начали вывозить в срок. Зато сегодня проблемы возникают уже с вывозом снега.

- Приходил трактор две недели назад. Взял и всё разбросал, - возмущаются мурманчане. – Вот всё уже растаяло...

Руководителей управляющих компаний штрафуют, но даже такие меры не дают необходимый эффект.

В соседнем дворе картина похожая: проезжая часть относительно чистая, у подъездов подметено, а вот детская площадка скрыта под двухметровыми сугробами. Сейчас здесь работает погрузчик, но с такими объёмами за один день справиться и ему не под силу.

- Очень приятно, что когда мы проходим по дворам, к нам подходят мурманчане с предложениями, с просьбами, - говорит Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Горожане просят, чтобы как можно быстрее вывезли снег с дворовых территорий. Поэтому я хочу напомнить всем, что ответственность за состояние жилищных территорий, согласно Жилищному кодексу, несёт управляющая компания.

- К нам было обращение жильцов дома, поэтому проводится проверка, - говорит Ольга Ивкова, ведущий специалист отдела по взаимодействию с ЖКХ управления Первомайского округа города Мурманска. - Управляющие компании привлечены к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Результаты вы видите, техника работает. На ул.Баумана, 5 снег вывезен.

Такая ситуация в заполярной столице случай не единичный. Только в этом году за нарушение правил благоустройства управляющие компании Первомайского округа были оштрафованы почти на два миллиона рублей.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлилсяЛогистика в Арктике, или Ворота к природным кладовым Земли находятся в России
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРейтинговое голосование «Единой России» заставило участников поволноваться
-Слово не воробей...Мотивация к труду инвалидов - это замечательно
-Нам интересно Ваше мнение
17.05.17: «Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает», - сообщил Владимир Путин, президент РФ, на встрече с чешским коллегой Милошем Земаном. А вы уже ощущаете рост своего благосостояния?Проголосовало: 299 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире07:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа.08:00«Доктор И». Ток-шоу о здоровье (12+)08:30Новости. Информационная программа.09:00«Моя прекрасная няня». Художественный сериал (6+)09:30«Последний янычар». Художественный сериал, 33 серия (12+)
-PRO ДеньгиК 2030 году пенсионеры станут беднее, если не продолжат работатьСреднедушевые денежные доходы жителей региона в реальном выражении стали выше уровня 2016 года на 4,2% и составили 32203 рубля в месяц-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 1,04 рубля, доллара – на 73 копейкиДоллар и евро начали торги ростом-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области потенциал возобновляемых источников энергии – один из самых высокихНа КАЭС включён в сеть энергоблок № 4-PRO ЖКХВесна обострила отношения горожан с управляющими компаниямиПлановые отключения в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут ХинБогатства Арктики стоят дорого в эпоху дешевой нефти-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения