Весна определила повестку заседания правительства

Жители Мурманской области обращают внимание властей на сезонную проблему – нечищеные кровли и огромные сосульки. Но всё это человеческая сезонная суета, а вот с первого апреля начался весенний призыв – проблема более ответственная. Из Заполярья в ряды Вооружённых сил призовут почти 800 новобранцев. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона.

Ещё несколько лет назад после новости о начале весеннего призыва многие молодые люди в возрасте от 18 до 27 могли занервничать. Если нет отсрочки и со здоровьем всё в полном порядке, хочешь - не хочешь, оставалась ждать повестки. Но с каждым годом армия становится все более профессиональной – контрактной, а призывников требуется меньше. Например, в этом году перед комиссариатами стоит задача набрать 785 человек и едва ли у военкомов будут проблемы. По крайней мере, осенняя кампания прошлого года завершилась успешно.

- На заседания призывных комиссий вызывались 2,5 тысячи граждан. Не явились на сборный пункт без уважительной причины всего два человека, - сообщил Владимир Соловей, военный комиссар Мурманской области. - Материалы по ним направленны в Следственное управление для возбуждение уголовных дел. Освобождены от призыва 512 человек. Предоставлена отсрочка 1235 призывникам, на альтернативную гражданскую службу направленны два человека.

Областной комиссариат вошёл в десятку лучших в России. Кроме того, наш регион заслужил высокую оценку Министерства обороны по развитию юнармейского движения.

Большие планы на ближайшее будущее и у Министерства транспорта страны. Об этом свидетельствует недавний визит в Мурманск главы ведомства Максима Соколова, который вместе с губернатором заложил капсулу в фундамент будущего порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива.

Но для жителей области строительство транспортного узла и ввод этой логистической ветки в эксплуатацию конечно интересно, но не так как улучшение качества автомобильных дорог и безопасности магистралей.

- В соответствии с нормативным требованием 70% региональных дорог к 2024 году должны достичь показателей соответствующих нормативным требованиям, - сообщил во время заседания правительства Дмитрий Соснин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. - Сейчас средний показатель порядка 35%. Деньга планируется привлечь серьёзные.

Но хорошие дороги вовсе не свидетельствуют об уменьшении числа ДТП. Многие водители, выехав на ровную гладь трассы, не соблюдают скоростной режим. Как бы ни лихачили автолюбители, на статистку смертности в регионе это влияет не сильно. По данным регионального Минздрава больше всего жителей области погибают из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и от злокачественных образований.

- В СЗФО у Мурманской области показатель общего уровня смертности самый низкий среди субъектов, - отметил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Если посмотреть по количеству людей, то в прошлом году умерли на 388 человек меньше, чем в 2016 году. Проблем в региональной системе здравоохранения хватает, отметила губернатор, но судя по статистике, позитивные изменения тоже есть. На переоборудование и модернизацию лечебных учреждений тратятся немалые средства, а самое главное, в область привлекают врачей, для этого разработана специальная программа «Арктический доктор», поддержанная на федеральном уровне.

Стараются в правительстве помогать и предпринимателям, особенно тем, кто стремиться строить бизнес в моногородах.

- В этом году рекордное количество заявок поступило от моногородов: девять заявок от шести монопрофильных территорий - Ковдора, Мончегорска, Оленегорска, Кировска, Заполярного и Никеля. Им будет предоставлена субсидия на общую сумму 6 млн 764 тысячи рублей, - отметила Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. - Хочется отметить Мончегорск, который готов к реализации мероприятий на большую сумму среди всех моногородов, это почти 2,7 миллиона рублей.

Министерство промышленности и предпринимательства региона обязательно проконтролирует освоение этих средств. Но не везде предприниматели работают хорошо, халатным отношением к своим обязанностям грешат многие управляющие компании. Почту губернатора завалили обращения коммунального характера. Пришла весна, вышло солнце, а вместе с ним на кровлях домов начали расти сосульки. На сезонное явление никто бы не обратил внимания, если бы ледяные глыбы не угрожали жизни северян. В Мурманске совсем недавно на ребёнка упала снежная шапка. Мальчик по счастливой случайности почти не пострадал.

С начала года в жилищную инспекцию по вопросу несвоевременной уборки наледи с кровли поступило 37 обращений. Ещё 22 марта специалисты ведомства направили письмо во все управляющие организации об усилении контроля за состоянием домов.