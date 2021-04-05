Весна подгоняет с уборкой грязных куч снега в городе

Снег – постоянный спутник мурманчан практически в любое время года. Зимой сугробы наполняют город сказочным настроением, однако, весной, превращаясь в грязные кучи, они создают лишь дискомфорт, сильно портя вид столицы Заполярья. Администрация Мурманска старается следить за чистотой дорог и тротуаров, а Евгений Никора даже проверил степень чистоты наших улиц.

С приходом весны приходят и новые проблемы – грязные сугробы одним своим видом «говорят» о необходимости вывоза из города залежавшегося снега. Он конечно может растаять и сам, но на месте останется песок и пыль. Для предотвращения этого «правление дорожного хозяйства своевременно занялось очисткой улиц, а глава администрации города проинспектировал качество уборки на дорогах и во дворах.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я думаю, вы обратили внимание, что обочины основных дорог более-менее очищены от снега, поэтому мы рассчитываем до 15 числа эту работу завершить».

Сейчас дорожники освобождают от снега лотки ливневой канализации и водоотводные каналы, но нередко работу служб затрудняют автотранспортные средства припаркованные по соседству с инженерными сооружениями.

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Одна из сложностей, которая остаётся, оставленный транспорт, который не позволяет оперативно осуществлять очистку нашим представителям Управления дорожного хозяйства и представителям управляющих компаний».

Быстрее приводить город в порядок должны помочь и снегоплавильные машины, их городские власти планирует закупить в ближайшем будущем.