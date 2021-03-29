Весна принесла в Мурманск не только хорошее настроение, но и проблемы

Плюсовая температура держится уже неделю и весь накопленный за зиму снег начинает активно таять. Со снежными «кашами» продолжают бороться специалисты Управления дорожного хозяйства.

На улице Генералова кипит работа: специальная техника вышла на борьбу со снежными завалами. Только за минувшие выходные с улиц Мурманска было вывезено около 19 тысяч кубометров снега. Кроме того, начался паводковый сезон, приоритет в уборке отдаётся очистке ливневых канализаций и водоотводных каналов.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В целом по городу, по улично-дорожной сети мы основные снежные массы практически вывезли. Сейчас мы продолжаем уборку снега, чтобы этот снег не превращался в большом объёме в воду».

Но не только прошедшие снегопады и резкое потепление усложняют работу дорожных служб, трудности создают и автолюбители: припаркованные машины нередко приходится перемещать с помощью эвакуатора. Халатность владельцев не позволяет в полной мере очищать улицы города.

Сотрудники Управления дорожного хозяйства работают в усиленном режиме. С начала зимнего периода с мурманских улиц вывезено около 660 тысяч кубометров снега, на посыпку тротуаров и дорог использовали 19 тысяч кубометров песка и соли.