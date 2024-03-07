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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.03.24 19:30

Весна пришла - лёд становится коварным

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах сотрудники МЧС проводят регулярные профилактические рейды. В черте города – на Семёновском озере и Ивановском ручье.

Оттепели вносят свои коррективы, поэтому горожанам внимательными стоит быть: лыжникам, рыбакам и ведущим активный отдых на замёрзших водоёмах в черте города.

Пока провалиться под лёд, который, например, на Семёновском озере достигает толщины более полуметра, невозможно, но сотрудники ГИМС регионального МЧС уже обращают внимание людей на вероятную опасность.

Дмитрий Федоров, Государственный инспектор по маломерным судам ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «На сегодняшний день нахождение на Семёновском считаю безопасным, но надо быть на чеку».

На Ивановском ручье спортивного комплекса «Снежинка» лёд даже толще. Но кататься на катке, который здесь открыли ещё в декабре прошло года, спасатели не рекомендуют, по крайней мере до периода похолодания, если такой будет.

Дмитрий Федоров, Государственный инспектор по маломерным судам ГИМС ГУ МЧС России по Мурманской области: «На данном водоёме не целесообразно кататься на катке».

Кроме того, активная работа сотрудников центра ГИМС не заканчивается на водоёмах, покрытых льдом. Открытая вода в популярных туристических местах, например, в Териберке, также представляет особую опасность при несоблюдении всех необходимых правил.

 

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