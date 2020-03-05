Весна пришла, надо чистить крыши от наледи

Календарная весна уже настала, а до климатической ещё далеко. В управлении Ленинского округа Мурманска состоялось заседание оперативного штаба по контролю за работой управляющих компаний.

На повестке три вопроса. Первый, уже традиционный, организация вывоза снега. Вопрос рассматривают и в целом по округу, и по конкретным проблемным адресам. Второй - пешеходные дорожки. Руководителям управляющих компаний напомнили, что расчищать и посыпать их нужно регулярно, чтобы мурманчане не травмировались. Третий вопрос также связан с безопасностью горожан.

Викентий Ярошинский, заместитель главы администрации города Мурманска, начальник управления Ленинского административного округа: «В округе у меня 734 дома, 302 из них со скатной крышей, поэтому вопрос по сбитию сосулек – краеугольный. Управляющие компании работают, в данный момент почищены 89 процентов, но учитывая погодные условия: температура с плюса в минус прыгает, поэтому мы ежедневно мониторим ситуацию».