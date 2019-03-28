Весна пришла по календарю, породив сосулек–убийц

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл совещание с представителями управляющих организаций, посвятив его вопросам качества уборки снега и наледи на крышах. Этой встрече предшествовала трагедия с женщиной, которая скончалась после падения на неё с крыши дома сосульки.

В Мурманской больнице скончалась мурманчанка 1955 года рождения, которая пострадала от упавшей на неё сосульки с крыши «сталинки» - дома № 8 на Рыбном проезде. Такое происшествие стало поводом для совещания администрации города с руководителями управляющих компаний, в ней также приняли участие представители окружных прокуратур и следственного комитета, а также участники вновь созданного оперативного штаба по наведению порядка на улицах и во дворах.

«Штаб начали создавать за сутки до трагедии, - отметила Алёна Кузнецова, начальник Госжилинспекции по Мурманской области. - Никто не знал, что такое произойдёт. …Предполагали, что будет такая ситуация, поэтому в понедельник началось создание штаба. Теперь будет системная работа в рамках региона».

Вопрос халатного и несвоевременного предоставления услуг управляющими организациями в городе стоит очень остро. В течение текущего месяца уже не раз становился темой объездов и совещаний, потому что на первом месте оказывается не просто чистота и комфорт жителей, а в первую очередь, их безопасность.

Неисполнение управляющими компаниями их прямых обязательств в очередной раз привело к трагедии, повлекшую за собой уголовную ответственность - руководитель организации, которая предоставляла услуги по очистке кровли на Рыбном, проезде заключён под стражу. А ведь ЧП можно было избежать. 20 марта муниципальное учреждение «Новые формы управления» направляло в Следственный комитет по Мурманской области материалы по итогам осмотра общего имущества домов, в том числе и кровли дома № 8 по проезду Рыбному, для рассмотрения вопроса о возможности привлечения обслуживающих организации к уголовной ответственности в рамках ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Но, кажется, даже после смертельного случая руководители обслуживающих компаний не понимают всю ответственность.

«Завтра идём проверять, не надо меня лечить! Дату называйте, когда почистите кровлю?», - спрашивает Владимир Гноевский, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

- Затрудняюсь ответить.

- Значит, ждите гостей…

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Гноевский поручил сформировать график уборки кровель и уже в эти дни начнутся тщательные проверки работы управляющих компаний во всех округах города.